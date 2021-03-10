تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

قال الدكتور محمد عبد المالك مصطفي نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي إنه بناءً على تعليمات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر تم تأجيل أعمال الإمتحانات للفصل الدراسي الأول بكليات البنات جامعة الأزهر فرع أسيوط.وأوضح الدكتور محمد عبد المالك إنه يتم إخلاء المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط علي أن تتم أعمال تطهير واسعة بالمدينة الجامعية لكافة الغرف والإدارات.وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر إنه ستم تستأنف أعمال الامتحانات الفصل الدراسي الأول بعد أسبوع من تاريخه حرصًا علي سلامة الطالبات.