بدء تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل «لؤلؤ» بعد رمضان

تبدأ الفنانة مى عمر وفريق عمل مسلسل "لؤلؤ" تحضيرات الجزء الثانى من العمل عقب انتهاء الموسم الرمضانى، حيث من المنتظر عرض الموسم الثانى من العمل خلال الموسم الشتوى من العام المقبل 2022.ومن المقرر ان يعقد فريق عمل المسلسل جلسات عمل للاتفاق على تفاصي الجزء الثانى ليبدأ الفنان والسيناريست محمد مهران فى كتابته تحت اشراف المخرج محمد سامى ومن المتوقع ان ينضم عدد جديد من النجوم الى الجزء الثانى.يذكر أن أحداث الجزء الأول من مسلسل "لؤلؤ" درات حول قصة صعود مطربة من الفقر إلى الغنى والصراعات التي تحيط بها والمسلسل يتكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كلا من مي عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وإدوارد وهيدي كرم ونرمين الفقى وعماد زيادة وسلوى عثمان وحمدي هيكل وعدد آخر من النجوم والمسلسل من قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإشراف على الكتابة والإخراج المخرج محمد سامي وإنتاج سينرجي.