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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدار السلام

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:29 م
حياة كريمة
حياة كريمة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج يرافقه العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، المهندس هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقري مركز دار السلام.
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بدأت الجولة بمشروعات الصرف الصحي بقريتي " أولاد طوق غرب، وأولاد سالم بحري"، والتقى عددا من الأهالي واستمع إلى مطالبهم، مشيدا بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، ومبادرة رئيس الجمهورية والتي تساهم بقوة في تغيير واقع القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية بالقرى المستهدفة ورفع كفاءتها.
نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدار السلام
نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدار السلام
نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدار السلام
نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدار السلام

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