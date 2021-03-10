نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدار السلام

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج يرافقه العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، المهندس هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقري مركز دار السلام.

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بدأت الجولة بمشروعات الصرف الصحي بقريتي " أولاد طوق غرب، وأولاد سالم بحري"، والتقى عددا من الأهالي واستمع إلى مطالبهم، مشيدا بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، ومبادرة رئيس الجمهورية والتي تساهم بقوة في تغيير واقع القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية بالقرى المستهدفة ورفع كفاءتها.