الصحة تحذر: هذه الحالات مستثناة من الحصول على لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد حالات مرضية ممنوعة من الحصول على لقاح فيروس كورونا، ولا توجد موانع لأخذ اللقاح، إلا لبعض الحالات المستثناة من أخذ اللقاح.وأوضحت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، أن هناك فئات مستثناة من الحصول على اللقاح، وهم الأطفال والسيدات الحوامل والمرضعات ومرضى الحساسية.يذكر أن وزارة الصحة خصصت موقع إلكتروني خاص بالتسجيل لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة، ويمكن الاستفسار عن على الخط الساخن ١٥٣٣٥.