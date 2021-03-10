معهد ستوكهولم الدولي يناقش قضايا «السلام في عصر المخاطر المعقدة» مايو المقبل

أعلن معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" SIPRI أنه سيعقد منتداه السنوي للسلام والتنمية لعام 2021 في مايو المقبل، حيث سيتم خلاله التركيز على سبل البحث عن حلول ومقاربات جديدة لتحقيق السلام والعمل على إحلاله في عصر بات يتسم بمخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية أكثر تعقيدًا بسبب التداعيات التي ألقاها وباء كورونا "كوفيد- 19" على العالم.وقال المعهد إن جائحة كورونا التي تفشت عالميًا في 2019 فرضت نفسها على دوائر البحث العالمية وباتت تشكل عنصرًا جوهريًا يتعين عدم إغفاله، مؤكدًا أن الوباء زاد من التعقيدات التي تنطوي عليها الصراعات، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجهود التصدي للتضليل المعلوماتي، وعدم المساواة بين الجنسين، والانقسامات المجتمعية.ويكرس المنتدى، الذي سيعقد تحت عنوان "تحقيق السلام في عصر المخاطر المعقدة"، نقاشاته على المخاطر الأكثر حرجًا في عالم ما بعد الوباء الذي أصبح، حسب وصفه، "أكثر عنفًا وأقل ديمقراطية"، لافتًا إلى أن هناك ازديادًا ملحوظًا للتوترات الجيوسياسية والأعمال أحادية الجانب، في وقت أصبحت الحاجة إلى مواقف متعددة الأطراف أكثر من ذي قبل.ويشدد المعهد على أن فكرة المنتدى ستنصب على كيفية التوصل إلى الحلول المتعددة الأطراف، تماشيًا مع ما أبرزته الأمم المتحدة في احتفالها بمرور 75 عامًا على إنشائها، وفي استجابتها للوباء، كما أنها لن تغفل في الوقت نفسه الحلول النابعة من البيئات المحلية ومدى ترابطها وتفاعلها مع ما تفرزه الحلول الجماعية.وبخلاف منتدى العام الماضي الذي عقدت جلساته جميعها افتراضية عبر دوائر الفيديو بسبب حالات الإغلاق التي فرضها وباء كورونا، فإن جلسات العام الجاري التي ستعقد بين 4 و7 مايو المقبل، ستخرج في صورة هجينة تجمع بين الجلسات الاعتيادية والافتراضية.ومن المقرر أن يستعرض المشاركون في المنتدى، الذي يستضيفه معهد "سبيري" بالتعاون مع وزارة الخارجية السويدية، الدروس المستفادة من التنظيمات والقطاعات والدول المختلفة، مع التركيز على مشاركة "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" OSCE، كمنصة إقليمية عالمية مهمة لفض النزاعات ومواجهة التحديات، كما تنصب النقاشات على استعراض التحديات والفرص التي تنطوي عليها التكنولوجيات الجديدة من أجل بناء السلام.ويشارك في جلسات المنتدى ممثلون بارزون عن التجمعات والمنظمات السياسية والأمنية والتكنولوجية والصحية والمعنيين بإحلال السلام في العالم، وستحتل قضية التوصل إلى حلول ومقاربات جماعية شاملة، مكانة محورية في نقاشات المنتدى.