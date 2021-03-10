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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد حادث متحرش المعادي.. 10 خطوات للتعامل مع الطفلة الضحية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:52 م
المتحرش بطفلة المعادي
المتحرش بطفلة المعادي
سلمى بدر
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أثار حادث التحرش بطفلة المعادي غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما استغل رجل ثلاثيني براءة طفلة واستدرجها لمدخل عقار، وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، لحظة ملامسته لأجزاء من جسد الطفلة قبل أن تواجه سيدة المتحرش الذي هرب.

لم يكن ذلك حادث التحرش الوحيد الذي تكون ضحيته طفلة، ووقعت عدد من الحوادث المماثلة، لذا يتحدث للدستور الدكتور "محمود أمين" استشارى الطب النفسي عن كيفية تعامل الأهل عند تعرض طفلهم للتحرش.

يقول: "بعض الأطفال قد لا تظهر عليهم آثار الاعتداء فورًا، لكن هذا لا يعنى أنه لم يترك أثرا على الطفل أو أنها لن تظهر فسواء ظهرت أو لا يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

– السماع التفصيلي الهادئ للأطفال:
يجب على الأهل كخطوة اولى سماع اطفالهم بمنتهى الهدوء ومحاولة السيطرة على أعصابهم، ومحاولة طمأنتهم عند سماع ما تعرضوا له، للتعرف على عدد مرات الإيذاء وكيفيته، ومكان وقوعه، وسبب سكوت الطفل.

– تصديق الاطفال في أي شيء يقولوه:
يجب على الأهل تصديق اطفالهم في اي شيء يقولوه لحين التأكد منهم بالطريقة فكلما كان الاطفال يشعرون بالأمان في علاقتهم بوالديهم كلما كانوا أدق في وصفهم للحادث فبعض الأطفال يفضلون الصمت عند تعرضهم للاعتداء لإحساسهم بالذنب، أو خوفهم من المعتدي عليهم خاصة إن كان يهددهم إذا عرف أحد بما حدث أو خوفهم من رد فعل الوالدين او اعتقادهم أن أحدًا لن يسمعهم لو تكلموا.

- تأكيد الأهل على حبهم لأطفالهم:
يجب على الهل دائما التأكيد على حبهم لأطفالهم وأنهم يمثلون حائط سد لهم بعيد عن أي مخاطر قد يتعرضون لها، وأنهم غير مسئولين عن الاعتداء ولا ذنب لهم فيه، وأن تعرضهم له لا يعني أنهم أشخاص سيئة.

- ملاحظة الاطفال:
يجب على الأهل وخاصة الأم أن تكون عيونهم على اطفالهم لمنعهم من التعرض لأي مثيرات، وتسجيل أي سلوك غريب يظهر عليهم، ومحاولة صرف انتباههم عند ملاحظتهم شاردين وحثهم على التواجد وسط الأسرة.

- تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم:
يجب ملاحقة المتحرش قانونيا وتعريف الاطفال بذلك، لأن ذلك جزء أساسي من علاجهم وعامل مهمة في تعزيز ثقتهم بأهلهم، وجعلهم يواجهون المتحرش أمام الشرطة وإظهار مشاعرهم ضده، فهذا سيمحو إحساسهم بالذنب، ويشعرهم بالقوة.

- تعليم الاطفال سرعة التصرف:
يجب على الاهل تعليم أطفالهم مواجهة المواقف بشجاعة وسرعة التصرف.

- عدم عقاب الأطفال:
لا يجب على الأهل اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أطفالهم تشعرهم بالضعف كمنعهم من الخروج أو وجود أحد معهم يصحبه دائمًا في الخروج.

- اصطحاب الاطفال إلى الطبيب:
يجب على الأهل اصطحاب اطفالهم بعد تعرضهم للتحرش الى الطبيب للتأكد أنجسمهم لم يصاب بأي أذى جسدي.

- زيارة طبيب نفسي:
بعد تعرض الأطفال الى تلك الحوادث يجب اصطحابهم إلى طبيب نفسي لعلاجهم من اضطراب ما بعد الصدمة ومساعدتهم على اجتياز الأزمة؛ لأن الآثار النفسية المترتبة على التحرش لو تركت دون علاج نفسي، فإنها ستبقى معهم طوال حياتهم تعذبهم.

- الحديث معهم عن أشكال الاعتداء الجنسي:
يجب على الأهل محاورة الضحية بشأن أشكال الاعتداء الجنسي، فهو لا يعني فقط العلاقة الجنسية الكاملة، لكنه يشمل النظرات، الكلمات، الإيحاءات الجنسية، دفع الطفل إلى كشف أعضائه الجنسية أو ملامسة أعضاء شخص آخر، تعرضه لمشاهدة صور أو مشاهد جنسية.

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