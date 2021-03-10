محافظ بورسعيد يطلق اسم الشهيد محمود مندور على مدرسة بحي المناخ

أطلق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسم الشهيد محمود مندور، على مدرسة بنطاق حي المناخ، وذلك تخليدًا لذكراه، بالتزامن مع احتفال مصر بيوم الشهيد.حضر مراسم إطلاق الاسم، عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وكذلك أسرة الشهيد الذين أكدوا أن إطلاق الاسم جاء تكريمًا لابنهم الشهيد، الذي قدم روحه فداء للوطن.استشهد محمود مندور في بئر العبد يوم 8 فبراير الماضي، وذلك أثناء أداء خدمته العسكرية دفاعًا عن سيناء ضد جماعات الإرهاب والتطرف، واستشهد وهو يواجه الجماعات التكفيرية متسلحًا بالإيمان ومؤمنًا بشرف العسكرية المصرية.يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، بميدان الشهداء، وذلك بالقرب من مجسم الشهيد عبد المنعم رياض.