عضوة بـ«رجال الأعمال»: يجب وضع «بند» يسمح بتسهيلات في الأزمات المفاجئة

أكدت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحوار بين مجتمع الأعمال والسلطة التشريعية يهدف إلى الوصول إلى وضع حلول جذرية وقابلة للتطبيق في ملف المشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى إجراءات تحفيز واضحة يدعمها قانون واضح وصريح ولائحة تنفيذية صريحة تؤكد إجرائيًا وتطبيقيًا أن الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة.وأضافت «السواح»، أن الحكومة تقف مساندة وداعمة للجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع التي تحقق أهدافا تنموية واقتصادية واجتماعية كبيرة، مطالبة بوضع بند يسمح بمزيد من التسهيلات وقت أي أزمات مفاجئة كأزمة كورونا حاليًا، والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية تحت عنوان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات القائمة.