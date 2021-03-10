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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي: نعمل على قدم وساق لسرعة إنهاء المشروعات وسنُظهر عظمة الدولة المصرية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:22 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تشرفه بحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عُقدت أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يأتي انعقادها في إطار احتفالات الدولة والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، موجها في هذا الصدد الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة على المجهود الرائع لتنظيم هذه الندوة ويوم الشهيد.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاحتفالات التي تتجدد كل عام، ترسخ في نفوس شبابنا معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء، وتضحياتهم الغالية في سبيل استقرار الوطن والحفاظ على مقدراته، والتي لولاها ما استكملت مصر مسيرة البناء والتنمية، التي يقودها حاليا الرئيس السيسي، في مختلف قطاعات الدولة.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما ذكره الرئيس، أمس، خلال الندوة التثقيفية بشأن ضرورة الاستعداد الجيد للافتتاحات المتوقعة للمدن الجديدة وغيرها من المشروعات خلال هذا العام، مشيرًا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بأن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة هو بمثابة ميلاد دولة جديدة، وإعلان جمهورية ثانية، وفي ضوء ذلك أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الشأن، وسرعة الانتهاء من المشروعات؛ حتى يتسنى لنا أن نُظهر عظمة الدولة المصرية بعد تبلور الصورة النهائية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكافة المشروعات القومية التي نسير فيها بخطى حثيثة، ولاسيما ملف التحول الرقمي، وتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات المقدمة إليهم، مشددا على ضرورة قيام جميع الوزراء بمتابعة هذا الملف الحيويّ، من أجل الانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق آخر، وجه مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية للسيد أحمد أبو الغيط؛ بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لجامعة الدول العربية لولاية ثانية، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد مكانة الدولة المصرية، كما يؤكد في الوقت نفسه ثقة القيادة السياسية المصرية في قدرة وكفاءة السيد أبوالغيط لتولي هذا المنصب، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية.

كما وجه مجلس الوزراء التهنئة للدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات؛ لاختيارها عضوا في المشروع الأوروبي "النساء إلى القمة"، وهو مشروع مهم يأتي في إطار استمرار دعم تولي المرأة للمناصب الإدارية العليا، ويتم تمويله من قبل المفوضية الأوروبية.

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