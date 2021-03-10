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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 55 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى المنيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:21 م
مخلفات
مخلفات
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة الأتربة من القرى، وقامت برفع 55 طن مخلفات من نقاط التجميع، كما تم متابعة إنشاء مبنى الحماية المدنية بقرية طوه.

قال حمادة جمعة رئيس قرية دمشير، إنه بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بالمنيا تم رفع أكثر من 30 طن مخلفات من على طريق الطلياني ومدخل عزبة الجملة وعزبة يونس صميدة وطريق قريه سبعة، مشيرا إلى الاستمرار في رفع مستوى النظافة في دائرة الوحدة المحلية بدمشير، وذلك لتوفير بيئة مناسبة نظيفة خالية من الأمراض.

وأكد رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل واصلت حملاتها للحفاظ على المظهر العام وعدم انتشار الأمراض والأوبئة رفع المخلفات والتراكمات اليوميه من نقاط التجميع بالقرى والعزب التابعة للوحدة المحلية بالقرية، حيث تم رفع 25 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بقريه طوه وطوخ وصفط الغربية ومدخل شلقامى، لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع أول بأول لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأضاف رئيس قرية طوخ الخيل أعمال إنشاء مبنى الحماية المدنية بقرية طوه حيث قال إنه تم عمل اعمدة الدور الثانى العلوى وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء من عملية الانشاء ومن ثم التشغيل ليحقق خدمة متميزة لجموع المواطنين بالقرية والقرى المجاورة

من جانبه أكد العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعات المستمرة وعلى مدار الساعة لتنفيذ المشروعات التى تخدم المواطنين، ومتابعات سير العمل والإنشاءات مع التأكيد على انتهاء الأعمال فى الوقت المحدد لها وتذليل أى عقبة تعيق التنفيذ.
رفع 55 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى المنيا
رفع 55 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى المنيا
رفع 55 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى المنيا
رفع 55 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى المنيا
رفع 55 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى المنيا
رفع 55 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى المنيا

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