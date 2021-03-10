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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي: الرئيس حقق حلم المرأة بـ«مجلس الدولة» طالبت به منذ 72 عاما

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:20 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير العدل، بشأن الاستعانة بالمرأة في المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة، تحقيق حلم للمرأة طالبت به منذ منذ 72 عاما.

وأضافت مرسي، في تدوينة على حسابها الشخصي عبر فيسبوك، إن عائشة راتب هي أول سفيرة وأول وزيرة شئون اجتماعية وأول من قدم من النساء في مجلس الدولة، واليوم نشهد قرار الرئيس بتحقيق الحلم بعد 71 عاما، مضيفة أن "راتب" قدمت للحصول على منصب قاضية في مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في مصر) عام 1949 ورُفضت لكونها سيدة، وقال رئيس الوزراء وقتها "حسين سري باشا"، إن وجود قاضية امرأة في ذلك الحين "ضد تقاليد المجتمع"، فرفعت دعوى ضد الحكومة لانتهاك حقوقها الدستورية -تعتبر قضيتها الأولى من نوعها في مصر-.

وأضافت: "خسرت عائشة راتب قضيتها واعترف رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهوري بأنها خسرت القضية لأسباب سياسية وثقافية وليس بناءً على القانون المصري أو الشريعة، وبعد 72 سنة نجد إرادة سياسية واقتناع كامل أنه حق للمرأة المصرية، عمر الرحلة 72 سنة من المطالبات لأخذ الحق لمن يستحق".

واختتمت مرسي: "أدعي ربنا كل يوم إن جيل اليوم من البنات بإذن الله مستقبلهم يكون عظيم في بلدهم وحقوقهم مصانة ولا يقفل أي باب أمامهم فقط علشان جنسها"، متقدمة بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بتمكين المرأة المصرية في كل مجال وكل مكان.

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