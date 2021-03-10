خطة أردوغان لاستخدام الجماعات الإرهابية لفرض أجندته التوسعية في الصومال

قال موقع "نورديك مونيتور" السويدي، إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستخدم جماعات الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية لفرض أجندتها التوسعية على منطقة القرن الإفريقي.وكشف الموقع عن خطة كبير مستشاري أردوغان "سفير توران" لتوسيع نفوذ تركيا السياسي والعسكري في القرن الأفريقي، حيث تتبع أنقرة أجندة سرية لتمكين شبكة من الجماعات الجهادية المتطرفة في الصومال مستغلا الحروب الأهلية والصراعات العشائرية التي تشهدها القارة السمراء.وأضاف الموقع، أن تركيا تستهدف توسيع نطاق نفوذها السياسي وانخراطها العسكري بهذا البلد والقرن الأفريقي من خلال جماعات الإسلام السياسي المسلحة، والتي وصفها الموقع بأنها تمتلك نفس عقلية قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمتجذرة في أطروحة "الإسلام السياسي".وأوضح "نورديك مونيتور"، أن العديد من المقالات التي كتبها "توران" حول الصومال والتي نُشرت في مجلة Yeryüzü- المغلقة حاليًا- كشفت خطة أردوغان وأجندته السرية بشأن مستقبل هذا البلد الأفريقي، مشيرا إلى أن تلك المجلة، والتي كانت تصدر باللغة التركية، تم تمويلها سرًا من قبل نظام الملالي الإيراني للترويج لآراء متطرفة بين الأتراك في ذلك الوقت، وواجهت تحقيقًا جنائيًا أدى إلى إغلاقها، كما تم إدانة العديد من الأشخاص المرتبطين بالمجلة بتهم تتعلق بالإرهاب.وتابع الموقع إن "منظور توران للصومال مهم للغاية لأنه ليس مستشارًا عاديًا لأردوغان"، لافتا إلى أن توران كان يمارس نفوذا وتأثيرا كبيرًا في تشكيل استراتيجية علاقات تركيا مع الدول الإسلامية والعربية والأفريقية لسنوات طويلة، ويتمتع بوصول وثيق مع أردوغان، كما انه يعد المترجم غير رسمي لأردوغان لجميع محادثاته الخاصة مع الشخصيات الإسلامية والعربية.ونوه "نورديك مونيتور" أن "توران" كان قد دعا ما يسمى بـ"الاتحاد الإسلامي"، وهي منظمة متطرفة تم تصنيفها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، وتدعو إلى استخدام العنف المسلح وبعض كبار أعضائها لديهم علاقات وثيقة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، مضيفا إنه على الرغم من أن المنظمة تم حلها في 2001، إلا أن بعض اعضائها انضموا إلى حركة الشباب الصومالية.وذكر الموقع أن "توران" طرح العديد من الآراء المتطرفة في مقال نشره في أكتوبر 1992، زاعما أن بعض الأيتام في الصومال قد اختطفتهم عصابات يهودية مسلحة واقتيدوا قسرًا إلى إسرائيل، بينما تم تحويل آخرين من قبل مبشرين مسيحيين غربيين جاءوا إلى الصومال بحجة إيصال مساعدات إنسانية، وبحسب الموقع لا تزال نقاط الحوار هذه التي قيلت في التسعينيات يتم تداولها بين الإسلاميين الأتراك حتى اليوم، وهي تُباع بسهولة لقاعدة الدعم الإسلامية الأساسية للرئيس أردوغان في تركيا.كما دافع توران عن إيران لتسليحها تنظيم "الإتحاد الإسلام" ورفض الاتهامات بأن إيران تعمل على تطرف المسلمين الصوماليين.وتابع الموقع أن كبير مستشاري أردوغان انتقد أيضا، في أحدى مقالاته في عام 1993، عمليات حفظ سلام التابعة للأمم المتحدة ووصفها بأنها احتلال إمبريالي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها ضد كتلة بقيادة إيران والسودان. وأشاد بمعارضة تنظيم "الاتحاد الإسلامي" المتطرف لعملية الأمم المتحدة في الصومال.واختتم الموقع تقريره بأن ما يسمى ب"الاتحاد الإسلامي" كان له علاقات وثيقة بالعديد من المنظمات إرهابية، مؤكدا ان حكومة أردوغان سعت لتمكين الجهاديين والجماعات الإسلامية المتطرفة في القرن الأفريقي، مستخدما روابطها مع شبكة الإخوان في الصومال لعقود من الزمن، حيث كان من السهل تجنيد أعضاء الإخوان لتعزيز قضية الحكومة التركية في الصومال.