أول رد للملكة إليزابيث على مقابلة «ميجان وهاري» التلفزيونية

رد قصر باكنجهام البريطاني في بيان لأول مرة منذ إذاعه حلقة دوقة ساسكس ميجان ماركل والأمير هاري ولي العهد البريطاني مع الإعلامية أوبرا وينفري.ووفقًا لموقع "People"جاء في البيان الذي صدر مساء أمس الثلاثاء من قصر باكنجهام نيابة عن الملكة إليزابيث:"تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميجان".وتابع:" القضايا المثارة وخصوصًا المتعلقة بالعرق مقلقة، في حين أن بعض الذكريات قد تختلف، إلا أنها تؤخذ على محمل الجد وستتناولها الأسرة على انفراد".وأضاف البيان أن هاري وميجان وآرشي سيظلان دائمًا أفرادًا محبوبين جدًا في العائلة."وأكد مصدر في القصر للجمهور على أن الأسرة الملكية ينبغى أن تمنح وقتا للنقاش سويًا في القضايا المثارة".خاضت العائلة ومساعدوهم محادثات خلال معظم اليومين الماضيين أثناء صياغة رد على المقابلة، التي شاهدها أكثر من 17 مليون مشاهدا في الولايات المتحدة، يوم الأحد، 11 مليون مشاهد في المملكة المتحدة، يوم الاثنين.خلال المقابلة، قالت ميجان ماركل إن المؤسسة "أسكتتها"، مضيفة أنها حُرمت من المساعدة عندما كانت تعاني من أزمة في الصحة العقلية وأن هناك "مخاوف ومحادثات حول مدى سواد بشرة [آرشي] عند ولادته" عبر عنها أحد أفراد العائلة المالكة، على الرغم من أنهم لم يرغبوا في تسمية فرد العائلة.