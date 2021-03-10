بـ40 مليون جنيه.. بدء خطة رصف طرق داخلية بالوادي الجديد

أكد المهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق بمحافظة الوادي الجديد، البدء في أعمال الحفر بخطة الرصف ورفع الكفاءة لعدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمركز بلاط بتكلفة 10 ملايين جنيه.وأضاف مغربي، أنه تم البدأ في إنشاء طبقة الأساس بطريق المجمع الطبي بمدينة موط بالداخلة ضمن خطة الرصف المعتمدة للمركز والتي تبلغ تكلفتها 30 مليون جنيه وتشمل عدد من الطرق بنطاق المركز.