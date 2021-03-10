بعد مرور مفاجئ.. مدير صحة السويس يكرم فريق مركز صحة المسنين

كافئ وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، المدير الإداري وفردين من تمريض صحة المسنين وتقدم بالشكر لمدير المركز.وستدعى الحفناوي، الدكتور حسام يونس، مدير مركز صحة المسنين، صباح اليوم الأربعاء، لتوجيه الشكر والتقدير لفريق عمل المركز، بعدما قام بالمرور المفاجئ منذ أيام ولاحظ تقديم خدمة متميزه للمرضى.وخلال اللقاء، قرر الحفناوي مكافأة المدير الإداري للمركز واثنين من فريق التمريض، نظرًا لتفانيهم في توفير الخدمة الطبية وحُسن تعاملهم مع قاطني المركز.