استمرار انهيار الليرة التركية في تعاملات اليوم

شهدت الأسواق التركية زيادة في أسعار الذهب، في الوقت الذي يعيش فيه سعر صرف الليرة حالات من عدم الاستقرار والتذبذب، إذ بلغ سعر جرام الذهب، اليوم الأربعاء، 419 ليرة، بعدما سجل أمس 418 ليرة تركية.واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، عند بداية تعاملات اليوم، عند 7.61 ليرة تركية، كما استقر سعر اليورو عند 9.05 ليرة تركية.وكانت مدير عام البورصة التركية، هاكان أتيلا، أعلن استقالته اعتبارًا من 8 مارس 2021، وجرى قبول استقالته بموجب قرار من مجلس الإدارة.فيما تأتي تلك الخطوة إرضاءً للولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت بتوقيع عقوبة الحبس بحق أتيلا على خلفية قضية التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عبر «بنك خلق» الحكومي التركي.