حبس فني تكييف تستر على متحرش طفلة المعادي.. والمتهم: عرفت القضية من «فيسبوك»

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بحبس المتهم بإخفاء والتستر على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة التستر على هارب من قضايا، ومطلوب ضبطه وإحضاره داخل منزله في منطقة الدرب الأحمر.وقال المتهم أمام النيابة إنه على معرفة بالمتهم ولجأ إليه، ولم يكن يعرف بالقضية سوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال الميديا وفيسبوك" وكان المتهم كان عنده.كانت النيابة قد قررت حبس المتهم بالتحرش بطفلة في منطقة المعادي، لمدة أيام 4 على ذمة التحقيقات، عقب توجيه له تهمة هتك العرض وملامسة عفة طفلة.وكشفت التحقيقات عن أن والد الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وأن الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين، كما كشفت عن أن المتهم استدرج الفتاة حتى دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما أن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها.ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضي، حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.