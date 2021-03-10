«صحة المنيا»: استمرار تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بمركز تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمستشفى سمالوط النموذجي.وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في جميع المستشفيات.من جانبه؛ قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا يتم عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل مصر، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، بموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وتسهيلا على المواطنين غير القادرين على التسجيل يمكن مساعدتهم بالتسجيل من خلال المواقع الصحية التابعة لمديرية الصحة، وذلك بناءً على تعليمات وزارة الصحة، وللحصول على أية معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن 15335.