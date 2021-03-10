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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

هل حددت المملكة موعد عودة الطيران السعودي الدولي؟

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:27 م
الطيران السعودي
الطيران السعودي
عبدالله هشام
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أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق الطيران السعودي الدولي مع 20 دولة، من بينهم ثلاث دول عربية هم مصر والإمارات ولبنان، في الثالث من فبراير الماضي، بالتزامن من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس التاجي حول العالم، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تزايد الإصابات بين المواطنين في السعودية.

هل حددت المملكة موعد عودة الطيران السعودي الدولي؟

في السياق ذاته، تزايدت معدلات البحث عن موعد عودة الطيران الدولي من داخل المملكة أو الرحلات الوافدة إليها، بسبب شمول القرار تعليق دخول الوافدين إلى السعودية من دول أخرى في حال مرورهم بأي من تلك الدول المذكورة سابقًا، خلال 14 يومًا قبل تقديم طلب الدخول للمملكة، باستثناء غير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وتضم قائمة الدول الممنوعة من دخول رحلاتها الجوية الدولية إلى المملكة العربية السعودية كلا من "الأرجنتين، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، ، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، والهند، وأخيرًا، اليابان."

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فيما لم تعلن وزارة الداخلية السعودية عن موعد عودة الطيران السعودي الدولي حتى الآن، إلا أن السفير السعودي في مصر أكد أن وقف حركة الطيران هو مرحلة مؤقتة من أجل سلامة المقيمين والأجانب والزوار أيضًا، وليس من أجل سلامة المواطنين السعوديين فقط.

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مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي

وعن مواعيد فتح الطيران السعودي، كشفت مصادر بوزارة الداخلية السعودية أنه كان مقررًا نهاية شهر مارس الجاري هو موعد فتح حركة الطيران الدولي في المملكة العربية السعودية للدول العشرين الممنوعة، وعودة حركة التجارة والاستثمار والزيارات مرة أخرى، لكن مصادر أخرى رجحت أن يمتد التعليق حتى شهر مايو المقبل.

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