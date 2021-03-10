محافظ الغربية يناقش آليات تنفيذ 115 مشروعًا ضمن «حياة كريمة» في زفتى

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمكتبه بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة تنفيذ المشروعات الطبية والتعليمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى.وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة أنه جار إحلال وتطوير 26 وحدة رعاية صحية وتوفير بديل مؤقت لها داخل المدارس بجانب تطوير المركز الطبي بمدينة زفتى ضمن أعمال المبادرة، ومن جانبه طالب المهندس ناصر حسن بإدراج إنشاء مبنى جديد للإدارة التعليمية بزفتى بديلًا عن الفصول الدراسية التي يعمل بها موظفي الإدارة ضمن مشروعات المبادرة.يُذْكَر أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ 89 مشروعا في قطاع التربية والتعليم بإجمالي تكلفة 372 مليون جنيه، وكذلك 26 مشروعا في قطاع الرعاية الطبية بإجمالي تكلفة 105 ملايين جنيه.