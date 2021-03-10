رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يناقش آليات تنفيذ 115 مشروعًا ضمن «حياة كريمة» في زفتى

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:04 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمكتبه بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة تنفيذ المشروعات الطبية والتعليمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة أنه جار إحلال وتطوير 26 وحدة رعاية صحية وتوفير بديل مؤقت لها داخل المدارس بجانب تطوير المركز الطبي بمدينة زفتى ضمن أعمال المبادرة، ومن جانبه طالب المهندس ناصر حسن بإدراج إنشاء مبنى جديد للإدارة التعليمية بزفتى بديلًا عن الفصول الدراسية التي يعمل بها موظفي الإدارة ضمن مشروعات المبادرة.

يُذْكَر أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ 89 مشروعا في قطاع التربية والتعليم بإجمالي تكلفة 372 مليون جنيه، وكذلك 26 مشروعا في قطاع الرعاية الطبية بإجمالي تكلفة 105 ملايين جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح جديدة للبناء المخالف

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إغلاق المدارس في مدن باكستانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى

«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج