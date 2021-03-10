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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«طنطا» ضمن أفضل 350 جامعة على مستوى العالم طبقًا لتصنيف التايمز

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:17 م
الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، ظهور جامعة طنطا ضمن أفضل (301-350) جامعة على مستوى العالم، وذلك ضمن تصنيف "تايمز" البريطاني للجامعات للاقتصاديات الناشئة لعام 2021.

أوضح رئيس الجامعة، أن عدد الجامعات المشاركة بالتصنيف من دول الاقتصاديات الناشئة بلغ 606 جامعات لهذا العام بزيادة 14% عن مشاركات العام الماضي، كما احتلت جامعة طنطا المركز الثامن محليًا على مستوى 21 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف.

أضاف الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا حصدت عدة مراكز بأفرع التصنيف المختلفة لعام 2021، حيث حققت عالميًا الترتيب +1001 وفي تصنيف التايمز للموضوعات جاءت ضمن أعلي 500 جامعة في "الهندسة والتكنولوجيا" وفي موضوع "العلوم الحياتية" جاءت الجامعة في المركز 501-600 عالميًا، وفي "العلوم الفيزيائية" حققت المركز 601-800، وفى موضوعات "الصحة السريرية وما قبل السريرية" حصدت المركز +601.

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