لأول مرة.. سنغافورة تسجل صفر إصابات محلية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، أنها لم تسجل إي إصابات محلية بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية- أنها سجلت 10 إصابات وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولها.وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 60 ألفًا و62 حالة، ولم تُسجل أي حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة، بينما تعافى 59 ألفًا و870 حالة.