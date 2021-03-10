رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يرتفع مع استقرار العائدات الأمريكية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:57 ص
الدولار
الدولار
وكالات
طباعة
ارتفع الدولار اليوم الأربعاء، ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها الليلة الماضية مع توقف الاتجاه
النزولي لعائدات السندات الأمريكية عن ذروة عام.

وتراجعت العملات عالية المخاطر ومن بينها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعدما سجلا مكاسب كبيرة أمس الثلاثاء، وتراجعت بتكوين بعدما تجاوزت في وقت سابق 55 ألف دولار وذلك لأول مرة منذ 22
فبراير.

ونزل اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.18940 دولار متعافيا من أقل مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 1.18355 دولار يوم الثلاثاء.

ومقابل الين، وهو من عملات الملاذ الآمن التقليدية، صعد الدولار 0.2 بالمئة إلى 108.68 ين في أعقاب تراجعه عن ذروة تسعة أشهر عند109.235 ين.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الامريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وزاد مؤشر الدولار نحو 0.2 بالمئة إلى 92.147 في آسيا اليوم بعد أن نزل نزولا حادا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 92.506 خلال الليل وفي أحدث تعاملات، صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى
92.027 في التعاملات الأوروبية.

وهبط الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7700 دولار أمريكي بعد أن قفز واحدا بالمئة أثناء الليل وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.7156 دولار أمريكي إثر صعوده 0.8 بالمئة يوم
الثلاثاء.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد صعدت بتكوين إلى 55 ألفا و855 دولارا اليوم ثم انخفضت إلى 54 ألفا و729 دولارا، وكانت قد بلغت مستوى قياسيا عند 58 ألفا و354.14 دولار في 21 فبراير.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

الصور

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح جديدة للبناء المخالف

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

حبس فني تكييف تستر على متحرش طفلة المعادي.. والمتهم: عرفت القضية من «فيسبوك»

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

إغلاق المدارس في مدن باكستانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى

«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج