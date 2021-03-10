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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوة أمنية عراقية تضبط منصات لإطلاق الصواريخ بغرب العراق

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:06 م
قوة أمنية عراقية
قوة أمنية عراقية
وكالات
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ضبطت قوة أمنية عراقية منصات لإطلاق الصواريخ، وفككت عبوتين ناسفتين ومقذوف حربي في صحراء منطقة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وأفادت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان صحفي اليوم، أن العثور على هذه المنصات والعبوات تم بعملية استخباراتية نوعية ووفق معلومات دقيقة، مشيرة إلى قيام الجهد الهندسي بتفكيك العبوتين الناسفتين ومعالجة المقذوف الحربي التي عثر عليها في منطقة "أبودلاية" في الصحراء الغربية، التابعة لقضاء حديثة غرب محافظة الأنبار.

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