قوة أمنية عراقية تضبط منصات لإطلاق الصواريخ بغرب العراق

ضبطت قوة أمنية عراقية منصات لإطلاق الصواريخ، وفككت عبوتين ناسفتين ومقذوف حربي في صحراء منطقة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق.وأفادت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان صحفي اليوم، أن العثور على هذه المنصات والعبوات تم بعملية استخباراتية نوعية ووفق معلومات دقيقة، مشيرة إلى قيام الجهد الهندسي بتفكيك العبوتين الناسفتين ومعالجة المقذوف الحربي التي عثر عليها في منطقة "أبودلاية" في الصحراء الغربية، التابعة لقضاء حديثة غرب محافظة الأنبار.