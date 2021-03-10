قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم أسير محرر من محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم - لوكالة فلسطين الجديدة - أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد ممدوح صلاح من بلدة الخضر، وآخرين من بلدة بيت فجار، بينما اعتقلت رابعًا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.