قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم
الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:56 ص
وكالاتطباعة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم أسير محرر من محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم - لوكالة فلسطين الجديدة - أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد ممدوح صلاح من بلدة الخضر، وآخرين من بلدة بيت فجار، بينما اعتقلت رابعًا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم - لوكالة فلسطين الجديدة - أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد ممدوح صلاح من بلدة الخضر، وآخرين من بلدة بيت فجار، بينما اعتقلت رابعًا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.