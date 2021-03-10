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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يبحث تطوير 36 قرية و148 عزبة ضمن «حياة كريمة»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:04 م
عبدالحميد الهجان
عبدالحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا بحضور بعض المسئولين من لجنة متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة آخر التطورات القائم عليها مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، والمهندسة سميرة العيوطي ممثل عن جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومديري مديريات الخدمات بالقليوبية.

وأكد المحافظ أنه تم بحث التنسيقات اللازمة لبدء العمل على تنفيذ مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر، والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابعا، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة" وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية.

وأوضح المحافظ أنه تم التطوير يشمل كافة القطاعات الخدمية لاسيما فى قطاع البنية التحتية، من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة.

لافتا إلى أنه يوجد تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة.

وشدد المحافظ على المسئولين بضرورة إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة للمياه والصرف الصحي وعلى جميع القطاعات المختلفة القيام بموافاتنا بالمدة الزمنية التي ستنتهي فيها المشروعات.

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