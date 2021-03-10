تداول 9500 طن بضائع بموانئ البحرالأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول شاحنات البضائع بمواني الهيئة شهدت، اليوم الأربعاء، تداول 9500 طن بضائع عامة، بإجمالي 532 شاحنة.وأوضحت الهيئة- في بيان- أن حركة الواردات تداولت 2600 طن بضائع و225 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6900 طن بضائع و307 شاحنات.وأشار البيان إلى استقبال ميناء سفاجا السفينتين "أمل وRuby Mar"، بينما غادرت ثلاث سفن وهي "الرياض والحرية وبوسيدون إكسبريس"، مضيفًا أن ميناء نويبع شهد رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج.فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة "دودو" وعلى متنها 405 سيارات بوزن 923 طن قادمة من جدة.