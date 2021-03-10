فتح باب تلقي طلبات استخراج البطاقة التموينية لمحامين سوهاج

أعلنت نقابة محامي سوهاج، عن فتح باب تلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية لأعضائها، بمقرها.وصرح أحمد أبودياب، أمين صندوق النقابة الفرعية، أن من يرغب من المحامين استخراج البطاقة التموينية فعليه بالتوجه لمقر الفرعية لكتابة بياناته على الاستمارة المخصصة لذلك؛ على أن يرفق بها 1 ـ صورة الكارنية 2 ـ صورة بطاقته.وأكد أمين الصندوق، أن من معه بطاقة تموينية من السادة المحامين، ويرغب في إضافة أبنائه إليها، فعليه إحضار «وثيقة الزواج ـ صورة بطاقة الأبناء، صورة شهادة الميلاد»؛ على أن تسلم الاستمارة والأوراق المطلوبة لموظفة النقابة.