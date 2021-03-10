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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد «طفلة المعادي».. القضاء يقتص لضحية هتك العرض بنجع حمادي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:22 م
المتهم بالتحرش بطفلة
المتهم بالتحرش بطفلة المعادي
قنا: إسلام البكري
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بعد ساعات قليلة من واقعة التحرش بطفلة المعادي، أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي شمالي محافظة قنا، الدائرة الثالثة، حكمها بإنصاف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، بعدما استدرجها عامل بمدينة الألومنيوم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وهتك عرضها.

"هاجر. ك. م" طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مقيمة بمدينة الألومنيوم التابعة لمركز نجع حمادي، بدأت قصتها في أواخر عام 2020، حينما تعرضت للخطف بطريق التحايل والإكراه، على يد عامل، بعدما استدرجها لمطعمه حال حضورها لتناول المياه، وأغلق أبوابه عليها وجردها من ملابسها وهتك عرضها.

طفلة الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، أكدت خلال أقوالها أمام النيابة العامة أن المتهم استدرجها لمطعمه حال قيامها بتناول مياه الشرب، ثم أغلق أبوابه عليها، ونزع ملابسها جبرًا، ثم هتك عرضها، دون أن تدري الطفلة ما يفعله بها المتهم.

تقرير الطب الشرعي أثبت تعرض طفلة 8 سنوات لإصابات في جسدها، وأنها تعرضت لمحاولة اغتصاب وهتك عرض، وهو ما أثبت أقوال الطفلة.

أما لجنة حماية الطفولة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فقد أثبتت أن الطفلة تمر بحالة نفسية سيئة، ولديها شعور بالخوف من مواجهة الآخرين، وعيناها مملوءتان بالدموع، ورفضت الحوار مع الأخصائية النفسية، وبعد محاولات تبين أنها تعاني من صعوبة شديدة في النوم، وتستيقظ مفزوعة.

النيابة العامة بمركز نجع حمادي واجهت المتهم باعترافات المجني عليها وتقرير الطبيب الشرعي، ليتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامه بهتك عرض الطفلة.

ومن جانبه قال محمود عباس الشريف، محامي المجني عليها: إن محكمة الجنايات أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وذلك لارتكابه الجناية المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات، لافتًا إلى أن حق الطفلة البريئة عاد إليها بحكم القضاء العادل.

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