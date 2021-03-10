وصول «الدبيبة» لجلسة البرلمان للتصويت على الحكومة الليبية

وصل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، إلى مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت لحضور جلسة منح الثقة للتشكيلة الوزارية.ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثالثة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، للنظر في تعديل قائمة أسماء الوزراء، ومن ثم البدء في عملية تصويت منح الثقة للحكومة بعد قليل.وقال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، مساء أمس الثلاثاء، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قدم برنامجه وتشكيل حكومته خلال جلسة البرلمان في سرت، مضيفا في بيان، أن "الدبيبة" أجاب عن التساؤلات والملاحظات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة.وأشار إلى أن مجلس النواب سيستأنف جلساته، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة، للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.