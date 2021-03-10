50 برلمانيًا فرنسيًا يتلقون تهديدات بالقتل

تلقى حوالي 50 نائبا من مختلف الأطياف السياسية في الجمعية الوطنية الفرنسية تهديدات بالقتل.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ووسائل إعلام أخرى، نقلًا عن مصادر في البرلمان، أن رئيس البرلمان ريتشارد فيران، قال إنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه ذلك.وتلقى النواب البرلمانيون تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني، غير أنه لم يتضح حتى الآن من قام بإرسالها.وأشارت تقارير إلى أن التهديدات كانت موجهة ضد نواب الأغلبية الحاكمة والمعارضة على حد سواء.