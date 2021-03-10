سفير الفاتيكان بالقاهرة: مصر مهد الحضارات
الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:58 ص
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هنأ الأنبا نيقولاس هنري سفير الفاتيكان في القاهرة، نيافة الأنبا بشارة جودة بتجليسه مطرانا لإيبارشية الاقباط الكاثوليك في أبوقرقاص بالمنيا، مؤكدًا أن مصر لها وضع خاص ومكانة هامة عند قداسة البابا فمصر من إفريقيا لآسيا هي الجسر الذي يربط الشمال والجنوب وهي هبة النيل ومهد الحضارات.
جاء ذلك خلال زيارة الأنبا نيقولاس، للمنيا والتي بدأت يوم الخميس الماضي، حيث أقامت مطرانية الأقباط الكاثوليك في أبوقرقاص احتفالية فى نهاية الزيارة حضرها المحافظ أسامة القاضى ونائبه الدكتور محمد أبو زيد.
ومن جانبه، أكد القاضي، أن اللقاء يجسد أسمى معاني وحدة الوطن وهو نتاج للجهود المخلصة والمستمرة للدولة المصرية في الحفاظ على كيان ووحدة هذا الوطن، من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة الذي يقوم على مبدأ المساواة في الواجبات والحقوق التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل.
وأوضح القاضي، أن متانة وقوة مصر الروحية القائمة على العقيدتين "الإسلامية والمسيحية" ساهمت في تأسيس مبدأ المواطنة والتعايش بسلام على تراب الوطن الواحد، فلم يعد التلويح بـ "سلاح الدين" يجدي استخدامه، قائلًا "نحن لنا رسالة واحدة تقوم على ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وهدفها حماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض".
جاء ذلك خلال زيارة الأنبا نيقولاس، للمنيا والتي بدأت يوم الخميس الماضي، حيث أقامت مطرانية الأقباط الكاثوليك في أبوقرقاص احتفالية فى نهاية الزيارة حضرها المحافظ أسامة القاضى ونائبه الدكتور محمد أبو زيد.
ومن جانبه، أكد القاضي، أن اللقاء يجسد أسمى معاني وحدة الوطن وهو نتاج للجهود المخلصة والمستمرة للدولة المصرية في الحفاظ على كيان ووحدة هذا الوطن، من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة الذي يقوم على مبدأ المساواة في الواجبات والحقوق التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل.
وأوضح القاضي، أن متانة وقوة مصر الروحية القائمة على العقيدتين "الإسلامية والمسيحية" ساهمت في تأسيس مبدأ المواطنة والتعايش بسلام على تراب الوطن الواحد، فلم يعد التلويح بـ "سلاح الدين" يجدي استخدامه، قائلًا "نحن لنا رسالة واحدة تقوم على ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وهدفها حماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض".