بعد لقاء «ميجان» التليفزيونى.. والدة ميدلتون تتصدر غلاف مجلة أمريكية

بعد الأزمة التي أثارتها الدوقة ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري عقب لقائها مع المذيعة أوبرا وينفري أصبحت العائلة المالكة البريطانية محط أنظار العالم، وتتسابق وسائل إعلام على إجراء أحاديث صحفية ولقاءات تلفزيونية مع أفرادها.ونشرت مجلة "Good Housekeeping" الأمريكية تقريرا عن الجدة "كارول ميدلتون" والدة كيت ميدلتون "دوقة كامبريدج" وتصدرت صورتها غلاف المجلة وهي ترتدي فستان مطبع بالأزهار مستوحى من موضة السبعينيات في إشارة منها إلى قدوم موسم الربيع.وأكدت أنها جدة عصرية في تعاملها مع أحفادها وترتبط معهم بعلاقة وثيقة، فهي تطهى لهم ما يحبون من طعام وتركض معهم في الحديقة وتتسلق الأشجار وتذهب في رحلات على الدراجة على رغم أن عمرها 66 عاما، وتشجعهم على حب حياة الريف.وأكدت أيضا على أن ابنتها الدوقة "ميدلتون" تنتظر طفلها الثاني، معربة عن لهفتها لرؤية المزيد من الأحفاد مع الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس ابناء الدوقة كيت وابن بيبا الأول آرثر.ووصفت كارول نفسها بأنها امرأة ذات توجه عائلي للغاية ومستمعة جيدة للأمير ويليام زوج ابنتها كيت وإلى جيمس ماثيوز زوج ابنتها بيبا، وإنهم جميعًا قريبون من بعض وإن انتشار فيروس كورونا لم يمنع هذا التواصل لأنهم مواظبون على إجراء مكالمات فيديو.وقد طلبت من القائمين على مجلة Good Housekeeping عدم نشر صورتها على الغلاف لأن الأمير فيليب جد الأمير ويليام في المستشفى والعائلة المالكة حزينة من أجله، ولكن المجلة نشرت الصورة، وروجت لها ولم يعد بإمكانها التراجع.