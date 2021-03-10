«الزراعة» تستعرض 9 محاور لإنشاء وإدارة مزارع الدواجن بدورة تدريبية

يعقد معهد بحوث الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة الدوره التدريبيه في مجال "كيفية إنشاء إدارة مزارع دجاج إنتاج اللحم"، من الأحد 28 مارس حتى الخميس 1 أبريل، تحت رعاية الدكتور مصطفي خليل، مدير المعهد، والدكتور سمير علي إبراهيم، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، وبالتعاون بين قسم الإرشاد والتدريب برئاسة الدكتورة همت عبد العال عبدالمجيد، وقسم بحوث تربية الدواجن برئاسة الدكتور مجدي سيد حسن.وتتناول الدورة التدريبية المحاور التالية:1- التعرف على سلالات إنتاج اللحم (التجارية المحلية).2- المساكن الحديثة في صناعة دجاج إنتاج اللحم.3- طرق التفريخ الحديثة الأمهات.4- حضانة كتاكيت إنتاج اللحم ورعاية وتربية دجاج إنتاج اللحم.5- تغذية دجاج إنتاج اللحم في المراحل العمرية المختلفة.6- مجازر إنتاج اللحم وطرق تسويق المنتجات.7- دراسة جدوى اقتصادية لمشروع دجاج إنتاج اللحم.8- الأمان الحيوي بمزارع إنتاج اللحم.9- أمراض الدواجن وأهم المشاكل الصحية.