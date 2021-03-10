اعتبارها «جناية».. تحرك تشريعي لتعديل عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعلن النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، تقدمه بمشروع قانون لتعديل عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال، بأن تكون جناية وعدم اعتبارها تحت مسمى التحرش.وشمل مشروع القانون على تعديل تعريف التحرش وتغليظ عقوبته، والتفريق بين عقوبة التحرش اللفظي وعقوبة التحرش الجسدي باللمس، بأن تكون الأخيرة مشددة وغليظة، وذلك حتى يكون هناك حد وردع لكل من تسول له نفسه المساس بأطفال ونساء مصر.