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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مسجلي خطر يصنعا مخدر «الاستروكس» في بالسلام

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:48 ص
ضبط مسجلي خطر
ضبط مسجلي خطر
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بمحافظة القاهرة لقيامهما بتصنيع مادة "الاستروكس" المخدر بقصد الإتجار.

في نفس السياق أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، ويتخذان من الشقة سكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما المؤثم.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما، وعُثر بحوزتهما على
(كمية من مخدر الإستروكس،كمية من مخدر الكيتامين، ميزان حساس، عدد من الأدوات المستخدمة فى تغليف وتصنيع المواد المخدرة، مبلغ مالى، هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر والاتجار بها، كما أقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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