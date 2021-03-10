رئيس «الطاقة» باتحاد الصناعات: منتدى غاز المتوسط يخلق نفوذ اقتصادي لمصر

قال الدكتور محمد سعدالدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن الإعلان الذى تم بالأمس يدخول ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ في الأول من مارس الجارس، خلق نفوذ سياسس واقتصادى لمصر عالميًا، بأنها أصبحت رسميًا محور لتداول الغاز في المنطقة.وأوضح «سعدالدين»، أن منظمة غاز شرق المتوسط الذى أسسته مصر كان خطوة استباقية صاغت مستقبل الطاقة في المنطقة وقطعت الطريق على التحركات غير المشروع التي كانت تجهز لها بعض الدول المعادية، كما حافظت على حقوق مصر وأصّلتها بشرعية دولية.وأعلنت ٦ دول تضم مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن، دخول ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط حيز التنفيذ، وسط تأكيدات منهم بأن المنتدى سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمي مستدام، بما يتيح تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة بمنطقة شرق المتوسط.وأرجع وزراء الطاقة في هذه الدول هذا الإنجاز المهم للعديد من الخطوات الجادة والإنجازات المتتابعة التي تحققت منذ إطلاق المنتدى في يناير 2019، من خلال التعاون المكثف بين الأعضاء المؤسسين، والمجهودات الهائلة التي بذلتها فرق عملهم الاحترافية.كما احتفل الأعضاء المؤسسون بعقد اجتماعهم الوزاري الأول لمنتدى غاز شرق المتوسط، بعد دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ، كمنظمة حكومية دولية مكتملة الأركان مقرها القاهرة، في حين اتفقوا على عقد الاجتماع الوزاري المقبل بالقاهرة في الربع الأخير من عام 2021.