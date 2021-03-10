إغلاق المدارس في مدن باكستانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

قرر وزير التعليم الباكستاني شوكت محمود، إغلاق المدارس في عدة مدن اعتبارا من 15 مارس الجاري بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.وقال شوكت محمود - في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستاني اليوم الأربعاء - إن المعاهد التعليمية ستغلق في إسلام آباد ومدن البنجاب الأخرى اعتبارا من يوم الاثنين المقبل لمدة أسبوعين.من جانبه، قال فيصل سلطان مستشار رئيس الوزراء للشئون الصحية، إنه تقرر أيضا تمديد حظر الأنشطة الداخلية وإعادة فرض سياسة العمل من المنزل بنسبة 50% بسبب الوضع الوبائي في البلاد.