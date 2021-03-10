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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 2 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر فى مصنع بكفر الشيخ

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:02 م
ضبط 2 طن مخصبات زراعية
ضبط 2 طن مخصبات زراعية
عمرو الشامي
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تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، من ضبط 2 طن مخصبات زراعية، منتهية الصلاحية، داخل مصنع مبيدات الزراعية بدائرة مركز البرلس.

كان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات علي المنشآت الصناعية بدائرة مركز البرلس، للتصدي لظاهرة الغش التجاري والتدليس.

وتمكنت حملة ضمت كلا من رضا داود، وحمدي النوساني، المفتشان بالرقابة التموينية، من ضبط مصنع مبيدات زراعية، بداخله 2 طن مخصبات زراعية، ولوازم التصنيع، وجميعها منتهي الصلاحية، بدائرة مركز البرلس، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 507 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

كما ضبطت الحملة مصنع لتصنيع أعلاف الدواجن بالمنطقة الصناعية ببلطيم، بداخله 2.5 طن ملح طعام، مجهول المصدر، وغير مدون عليه تاريخ الانتاج والصلاحية، وغير مصحوب بالمستندات الدالة علي مصدره، وجري التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 5083 لسنة 2021 جنح مركز البرلس، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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