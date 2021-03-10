محافظ الإسماعيلية: تشكيل لجنة للإشراف على مصنع تدوير القمامة

قال محافظ الإسماعيلية، إنه تم تشكيل لجنة من المحافظة مكونة من مشرف مصنع تدوير القمامة، أو ما ينوب عنه ومدير المصنع وعضو مالي لمراجعة وإعتماد كمية المخلفات اليومية التي تم توريدها للمصنع طبقا لبوالص الميزان وتسليم صورة منها.وأضاف المحافظ، خلال توقيع بروتوكول مع التنمية المحلية، أن البروتوكول ينص علي ألزام الشركة باستقبال كافة المخلفات وتوجيه ما يتبقى منها بعد المعالجة إلي المقلب المحكوم المجاور للمصنع، كما تلتزم الشركة بكمر وتغطية المخلفات بالرمال أو الأتربة وذلك لإحكام السيطرة على الاشتعال الذاتي وتلوث الهواء مما يقلل من التأثيرات الضارة من المخلفات على البيئة.كما أكد المحافظ على تذليل كافة عقبات المرحلة الأولى من تطوير المنظومة والتخلص الآمن من القمامة.و أوصى محافظ الإسماعيلية جميع الوحدات المحلية بإرسال مخلفات القمامة إلى المصنع ولا يتم التفريغ بأي من الأماكن العشوائية وذلك للاستفادة القصوى من المخلفات وإعادة تدويرها والحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى منظومة النظافة العامة واستعادة المظهر الجمالي للمحافظة.