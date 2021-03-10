خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف، عن حزمة الخدمات التى تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.وأشارت إلى أن المبادرة تقدم خدمات الكشف عن الثدى، قياس الوزن والطول، قياس السكر، قياس الضغط، الصحة الإنجابية، وتوعية السيدات بضرورة الكشف الدوري على الثدي.وأوضحت أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تقدم خدماتها بالمجان بدايةً من الكشف المبكر على سرطان الثدي والأمراض المزمنة حتى العلاج بأحدث البروتوكولات العالمية.