رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: انتشار كورونا في العالم يتطلب وجود كوادر طبية مؤهلة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:45 ص
عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد
ا ش ا
طباعة
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن ما يشهده العالم في ظل تداعيات جائحة فيروس "كوفيد – 19" ما هو إلا تأكيد لأهمية وجود كوادر مؤهلة في كافة المجالات التخصصية والإدارية في القطاع الصحي.

وقال وزير الخارجية الإماراتي - خلال ترؤسه اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية عبر الفيديو كونفرنس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - "إن القطاع الصحي في دولة الإمارات أثبت قدرته على مواجهة الجائحة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية الذين يعملون ضمن خط الدفاع الأول، ومقدرا تفانيهم في خدمة الوطن.

كما أشار إلى أهمية تفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية "البورد الإماراتي" وفق أعلى المعايير والمؤهلات العلمية بما يعزز تنافسية الإمارات لتكون نموذجا عالميا رائدا في القطاع الصحي.

واستعرض المجلس مستجدات تفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية "البورد الإماراتي" بحضور ممثلي الجهات الصحية في الدولة.

ويهدف المعهد الوطني للتخصصات الصحية إلى تعزيز القطاع الصحي من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية وتخطيط وتطوير المؤهلات التخصصية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الطبية داخل وخارج الدولة استنادا على احتياجات الرعاية الصحية بالدولة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

حبس فني تكييف تستر على متحرش طفلة المعادي.. والمتهم: عرفت القضية من «فيسبوك»

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو

الصور

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح جديدة للبناء المخالف

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

حبس فني تكييف تستر على متحرش طفلة المعادي.. والمتهم: عرفت القضية من «فيسبوك»

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

إغلاق المدارس في مدن باكستانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى

«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج