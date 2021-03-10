اتهامات «توربيني الساحل»: اغتصب 4 أطفال وأجبرهم على التسول

حصلت "الدستور" علي الأوراق الكاملة في اتهام " إ. ص" في القضية المعروفة إعلاميا بـ " توربيني الساحل " بهتك عرض واغتصاب الأطفال.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر احمد بكر المحامي العام، في رقم 116 لسنة 2020 حصر تحقيق شمال القاهرة، قيام المتهم بدائرة قسم شرطة الساحل بالاتجار بالبشر بأن، تعامل وآخرين مجهولين في المجني عليهم الأطفال " د. م"، و"أ. م"، و"م. ح"، و"س. ن"، بإيوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة، والعنف، والتهديد، والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات، وذلك بأن قاموا باصطحابهم عنوة من منطقة المؤسسة إلى ميدان الخلفاوي مستغلين حداثة سنهم وضعف حيلتهم، ووفروا مكان لإيوائهم واجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم بمواقعه المجني عليها الطفلة "د. م. ا" بغير رضاها وذلك بأن قام بتهديدها وحسر عنها بنطالها بالقوة أثناء تواجدها بحديقة أبو وافية وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج.و هتك عرض المجني عليه الطفل "س. ن. س" بالقوة وذلك بأن قام بتجريده من ملابسه وملامسة عضوه الذكري بأماكن عورته، كما هتك عرض المجني عليه الطفل "م. ج" بالقوة وذلك بأن قام بحسر بناطله عنه كاشفا عن عورته تمهيدا لإتيانه من الخلف وقد تمكن من الفرار.كما سرق المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم الأطفال " م. ح. ج"، "م. م. ق"، و" ص. س. ص " كرها عنهم حال حمله سطح بالطريق العام، وذلك بأن قام بإشهار سلاح أبيض في وجههم لبث الرعب في نفوسهم، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.