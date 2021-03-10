جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

أعلنت جامعة أسيوط عن اعتمادها لتشكيل لجنة لعرض مقترح بتعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية وذلك برئاسة الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أن تتولى اللجنة، مهمة دراسة بعض مواد قانون تنظيم الجامعات وعرض مقترحات لتعديلها بشكل يتوافق مع مقتضيات العصر الحالي ويسهم فى الإرتقاء بمنظومة التعليم العالي حتى تكون مخرجاته قادرة على تلبية احتياجات المجتمع.وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن اللجنة تضم فى عضويتها الدكتور محمد حسين عبد العال عميد كلية الحقوق، عبدالسلام نوير عميد كطلية تجارة، نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة، مديحة حسنى درويش عميد كلية الطب البيطري، محمد سعيد خليفة عميد كلية الحقوق الأسبق، حماد مصطفى عزب عميد كلية الحقوق السابق، أحمد محمد عبدالمولى قائم بعمل عميد كلية الصيدلة، إلى جانب وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.وأشار إلى أن اللجنة بدأت عملها بعقد أولى اجتماعتها والذي تم من خلاله تقسيم اللجنة إلى أربع مجموعات تتولى كل مجموعة دراسة عدد من المواد التي تخص باب معين في قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق على سبيل المثال بالمجلس الأعلى للجامعات نفسه أو المجالس الأخرى ومجالس الجامعات ومجالس الكليات سواء فى الشئون المتعلقة بنظم الدراسة والامتحانات وحقوق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وغيرها من الأمور.وأضاف أن، الاجتماع تضمن التركيز على ضرورة ابتكار بعض النصوص الجديدة التي تتماشى مع المستجدات العالمية، مشيرًا انه المقرر ان يتم عقد الاجتماع الثاني للجنة لعرض مقترحات كل مجموعة ووضع رؤية متكاملة للتعديل وعرضها على الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ومن ثم رفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات.