المؤبد لعامل هتك عرض طفلة فى قنا

عاقبت محكمة جنايات مركز نجع حمادي الدائرة الثالثة، عاملًا بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامه بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، في مدينة الألومنيوم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.



تعود أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد بقيام أسرة طفلة تدعي، "هاجر. ك. م"، تبلغ من العمر 8 سنوات، بتحرير محضر تتهم فيه، "عمر. س. ح"، يبلغ من العمر 28 عامًا، عامل، بهتك عرض الطفلة، بعدما استدرجها داخل محل تجاري بمدينة الألومنيوم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.



وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية الأمن، من إلقاء القبض على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات معه عقب تحرير المحضر اللازم، ثم تم تحويله لمحكمة الجنايات بمركز نجع حمادي، التي عاقبته بالسجن المؤبد.