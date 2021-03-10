الأنبا باسيليوس يلتقي مسئولي المجلس الأعلى لجنود مريم

استقبل صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مسؤولي المجلس الأعلى للجيو ماريا بالمنيا، ومجلس محلي سمالوط، ومجلس محلي للأشبال، وذلك بحضور القمص بطرس يعقوب، مرشد المجلس الأعلى.بدأ الاجتماع بصلاة المسبحة الوردية، ودار الحوار حول تفعيل رسالتنا لخدمة الرعية والمجتمع، وكيفية جذب النفوس وتقربها إلى الله والكنيسة، وتشجيع الشباب للانضمام لخدمة اللجيو ماريا.جدير بالذكر أنه في نهاية اللقاء أعطى نيافة الأنبا باسيليوس توجيهاته، ووضع خطة العمل في الفترة القادمة لمتابعة الشئون الروحية والخدمات بالكنيسة.