رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بنها ضمن أفضل 300 من جامعات دول الاقتصاديات الناشئة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:40 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
كتب صلاح حسنى
طباعة
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم باعمال رئيس جامعة بنها، أن الجامعة صنفت ضمن أفضل 300 جامعة على المستوى الدولي والسابع على المستوى المحلي بالإشتراك مع جامعة الإسكندرية في تصنيف التايمز لدول الاقتصاديات الناشئة إصدار 2021.

ووجه الجيزاوي التهنئة لكل أسرة جامعة بنها مشيرا إلى ان تصنيف الجامعة في التصنيفات الدولية جاء نتيجة سياسات الجامعة التى تعمل على تطوير العملية التعليمية وتحفيز البحث العلمى ودعمه وتحسين مخرجات النشر الدولى وتتبع مردوده على كافة المستويات والسعي لخلق جيل من المبتكرين والمبدعين المتميزين من الطلاب وشباب الباحثين وهيئة التدريس.

وأضاف أن التصنيف يستخدم نفس مؤشرات الأداء الثلاثة عشر التي يستخدمها من أجل الحكم على تصنيف الجامعات فيما يتعلق بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية ولكن يتم إعادة معايرتها لتعكس أولويات التنمية للجامعات في الاقتصادات الناشئة، حيث تم استخدام بيانات عدد الطلاب المنتظمين وعدد الطلاب الوافدين ونسبة الطلبة إلى الطالبات ونسبة الطلاب لهيئة التدريس ضمن بيانات التصنيف.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

جماجم وعمود فقري.. تفاصيل مأساوية في تصادم سيارة بترول بميكروباص بالفيوم

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

الصور

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح جديدة للبناء المخالف

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

حبس فني تكييف تستر على متحرش طفلة المعادي.. والمتهم: عرفت القضية من «فيسبوك»

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

إغلاق المدارس في مدن باكستانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى

«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج