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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: استثمارات بـ 65 مليون جنيه للتخلص من المخلفات الصلبة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:39 ص
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
أحمد أبو المحاسن
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أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا لملف إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتطويرها تماشيًا مع كافة أعمال التطوير، لافتًا إلي الحرص على التخلص الآمن والصحى من كافة المخلفات بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى تقديم كافة الدعم للمسؤولين عن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بما يضمن تحقيق السلامة والأداء الأمثل فى التخلص من المخلفات وحسن استخدامها.

وأضاف المحافظ، خلال توقيع بروتوكول مع وزارة التنمية المحلية، بشأن التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، بأنه يجري تطبيق منظومة آمنة ومحكمة للتخلص من النفايات باستخدام معدات على درجة كبيرة من الكفاءة ومنع تواجد الحرائق أو حدوث أى ضرر صحى للمواطنين، مؤكدا حرصه على الاهتمام بملف التخلص من المخلفات بما يحقق الشكل الجمالى للمحافظة.

وأوضح ان استثمارات المصنع تصل إلى 65 مليون جنيه، ويضم خطي إنتاج أحدهما للمخلفات الصلبة والثاني للمخلفات العضوية، مؤكدا ان تشغيل المصنع انهي مشكلة النظافة بالمحافظة، بصورة كبيرة حيث يستوعب يوميا 500 طن من المخلفات الصلبة والعضوية، كما إن الغرض من إنشاء المصنع هو توفير بيئة صحية مناسبة ومنع حرق المخلفات نهائيا، مشيرا إلى أن هناك خط لإنتاج الوقود البديل من المخلفات.

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