باكستان تبدأ حملة تطعيم كبار السن ضد كورونا

بدأت باكستان، اليوم الأربعاء، حملة تطعيم مواطنيها من كبار السن والذين تجاوزت أعمارهم الستين عاما ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وسط زيادة في عدد الإصابات والوفيات، حيث سجلت ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلي ما يزيد عن 595 ألفا حالة، منها 13 ألفا و324 وفاة.ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، فإن الحكومة الباكستانية تأمل في البدء في تلقي لقاح «أسترا زينيكا» هذا الشهر في إطار مبادرة كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.وأشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع الحصول على 17 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، في إطار المبادرة خلال الفترة من مارس إلى يونيو.وارتفع عدد الوفيات والحالات المؤكدة من فيروس كورونا بشكل كبير منذ بداية الشهر الحالي، بعد عودة الدراسة، ومن المنتظر أن تقرر السلطات الباكستانية، اليوم، مواصلة الدراسة أو إغلاق المدارس مرة أخرى.