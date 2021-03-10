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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يضبط 201 سلاح ناري و244 قضية مخدرات في المحافظات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:37 ص
مخدرات
مخدرات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 201 قطعة سلاح ناري، 244 قضية مخدرات، وتنفيذ 80327 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 6535 محكوم عليهم.

و في مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين، ارتكبوا 5 وقائع سرقات وضبط 244 قضية مخدرات بإجمالي 261 متهم.

وتم ضبط 43 متهم هاربًا، و29 بلطجيًا، ضبط 164 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 دراجات نارية، وضبط 19457 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 75 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار الحملات الأمنية.

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